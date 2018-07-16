Русский с китайцем — братья навек: как Челябинск встретил товарищей из Поднебесной

Намедни Челябинская область принимала, пожалуй, самую огромную делегацию из Поднебесной за всю историю: в южноуральскую столицу по приглашению губернатора Бориса Дубровского прибыло 120 представителей бизнеса из провинции Хэйлунцзян. С этим регионом у Челябинской области давние связи — более 10 лет совместной работы над разными проектами. Китайских товарищей интересовало все: возможные перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, тяжелой промышленности, IT-сферы. С аналогичным интересом выступили и местные бизнесмены: по данным Южноуральской торгово-промышленной палаты на встречу с делегацией из Поднебесной поступило более 200 заявок.

Отметим, что в Челябинск китайцы приехали уже «подготовленные» и относительно неплохо осведомленные о том, что из себя представляет наш город, ведь сюда они прибыли из соседнего Екатеринбурга , где несколько дней работали на большой промышленной выставке ИННОПРОМ 2018. Кстати, одно из мероприятий ИННОПРОМа — Пятое Китайско-Российское ЭКСПО, — как раз было посвящено развитию экономических отношений между Россией КНР . Открывал его губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

— По данным Минсельхоза России в 2017 году объемы взаимной торговли продовольствием составили 3,5 миллиарда долларов. Для двух крупнейших держав это совсем немного. В ходе пленарного заседания я отмечал, что сотрудничество в аграрном секторе между Россией и Китаем пока только стартует, а поэтому потенциал для партнерства здесь колоссальный. Например, Челябинская область, которая за последнее десятилетие совершила настоящий аграрный прорыв и вошла в число лидеров АПК, лишь в 2017 году активизировала экспорт продукции в Китай, а предприятия получили субсидии на возмещение затрат, — подчеркнул губернатор.

Практически сразу после работы в Екатеринбурге китайская делегация отправилась в Челябинск. Здесь их ждала насыщенная программа. В качестве позитивного примера развития легкой промышленности гостям показали два знаковых для региона предприятия: «Союзпищепром» и агрокомплекс «Чурилово». Представители китайской делегации высоко оценили новые технологии, благодаря которым осуществляется успешная работа этих двух предприятий. Разумеется, особое внимание уделили тяжелой промышленности: в рамках деловой программы гости посетили Челябинский Компрессорный завод и ПАО «ЧМК». А перед этим состоялась серия b2b переговоров, биржа контактов предприятий и российско-китайская конференция по промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

— Учитывая стратегические договоренности в области промышленного и научно-технического сотрудничества президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпиня, мы имеем возможность согласовать планы размещения, локализации в Челябинской области совместных с провинцией Хэйлунцзян производств, рассчитанных на продвижение продукции в рамках проекта Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), — подчеркнул президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев.

Отметим, что реализацию двухсторонних бизнес-проектов искали не только в промышленной сфере, но и в других областях. Например, в области медицины. В один из дней визита делегация народного правительства города Хайхэ посетила челябинский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Дело в том, что в Хайхэ проживает на полмиллиона больше людей, чем в Челябинске, а проблема сердечно-сосудистых заболевания там стоит так же остро как и у нас. Поэтому делегация обращала внимание на все аспекты работы центра. В частности их заинтересовала модульность строительства клиники, его стоимость, затраты на работу ФЦССХ, а также система подготовки специалистов.

— Параллельно со строительством Центра, главной задачей стало создание команды специалистов. Мы, совместно с южно-уральской системой здравоохранения, эту задачу успешной выполнили и выполняем. Как следствие, например, в 2017 году ФЦССХ (в Челябинске) по качеству предоставляемых медицинских услуг делит 2-3 места с Московским НИЦССХ имени Бакулева ( Москва ), пропустив вперед лишь Алмазовский центр в Санкт-Петербурге , — ответил на один из вопрос делегатов заместитель главного врача ФЦССХ в Челябинске Андрей Саевец.

График работы китайских гостей на Южном Урале был настолько насыщенным, что они сумели найти время и посетить Златоуст . Их привлек проект многофункционального центра спортивной подготовки и реабилитации «Уральская Швейцария».

— Нам было бы интересно проработать возможность спортивно-туристического сотрудничества со златоустовскими коллегами: в Харбине есть подобный комплекс, и в перспективе можно было бы совершать обмен спортсменами. Не меньший интерес представляют и очень красивые места Златоуста: леса, горы, поэтому надеемся, на развитие партнерских отношений и в сфере туризма, — отметил генеральный директор ООО Суйфэньхэская компания культурного развития «Боюэ» Хуан Сэнь.

Отметим так же, что примерно в эти же дни огромная делегация китайских бизнесменов, занятых в области туризма, тоже посещала Челябинск и вела переговоры со своими коллегами и представителями региональных властей.

— Неоднократно делегация губернатора Челябинской области была в гостях у китайских коллег. У них достаточно туристического потенциала. Теперь мы хотим показать наш туристический потенциал. Наши коллеги, помимо Челябинска, уже посмотрели туристический кластер «Синегорье». На сегодня у нас сформирован туристический продукт, который обладает своей логистической сетью и широко рекламируется нашим инвесторам. Наши коллеги увидели только часть объектов, на самом деле кластер гораздо объемнее. Могу заверить, что если будет проявлен интерес к нашим территориям, все инвесторы, все объекты готовы провести работу для перспективного прилета китайских гостей, — сказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин

Пока нет точных данных о том, к каким именно контрактам привел или еще приведет дружественный визит китайцев в Челябинскую область. Однако можно с уверенностью сказать, что торговые и совместные бизнес-проекты Южного Урала с Поднебесной развиваются огромными темпами. Во всяком случае, об этом свидетельствуют цифры: товарооборот с Китаем в I квартале 2018 года — $130,4 млн (141% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе: экспорт — $4,7 млн (94,7%), импорт — $125,7 млн (143,1%).