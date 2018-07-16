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Для повышения интереса к изучению физики в сельских школах области проведут двухдневные технические лаборатории
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Для повышения интереса к изучению физики в сельских школах области проведут двухдневные технические лаборатории 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
В Подмосковье завершилась шестнадцатая Школа Фонда Владимира Потанина. Масштабное ежегодное мероприятие для победителей Стипендиальной программы Фонда собрало более 270 магистрантов и преподавателей из 55 ведущих вузов России.
В рамках Школы Фонда состоялся Конкурс на поддержку социально значимых инициатив. Эксперты выбрали лучшие из 52 представленных на конкурс проектов. Девять проектов — победителей смогут реализовать задуманное и получат грантовую поддержку своих инициатив. Грантовый фонд Конкурса социально значимых инициатив в 2018 году составил 2,75 млн рублей.
Команда Тверского государственного университета предложила идею создания технических лабораторий для сельских школ Тверской области «Научная реанимация».
На сегодняшний день в сельских школах мало что делается для знакомства детей с современными технологиями. А между тем, в Атласе новых профессий, которые появятся до 2030 года 83% связаны с робототехникой, программированием или проектной деятельностью.
Сейчас подросткам сельских школ неинтересно изучать физику, т.к. оснащение устарело, а школьники хотят видеть и работать с тем оборудованием, что видят в интернете, хотят проводить увлекательные опыты и ставить эксперименты, испытывать роботов и печатать на 3D-принтерах.
Цель программы «Научная реанимация» — проведение двухдневных технических лабораторий в сельских школах Тверской области, в которых примут участие около 1800 подростков, в течение 2018-2019 учебного года для повышения интереса к изучению физики. Также программа поможет сформировать онлайн-сообщество сельских школьников Тверской области, заинтересованных в научно-техническом творчестве.
Бюджет программы: 247 950 рублей. После получения грантовой поддержки от Фонда Владимира Потанина, команда с 1 октября 2018 года приступит к реализации этого социально значимого проекта.
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