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Третий молодежный лагерь ШОС открылся в Циндао
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Третий молодежный лагерь ШОС открылся в Циндао 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Циндао, 16 июля /Синьхуа/ — Молодежный лагерь Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/-2018 открылся в понедельник в приморском городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая.
В мероприятии, которое продлится до воскресенья и пройдет в Циндао и Пекине, принимают участие более 200 молодых людей из стран-членов и государств-наблюдателей ШОС.
"Мы надеемся, что проведение данного мероприятия в Циндао привнесет новую жизненную силу и энергию в молодежные обмены в рамках ШОС", — отметила на церемонии открытия лагеря заместитель ответственного секретаря Всекитайской федерации молодежи Дун Ся.
Это третий молодежный лагерь ШОС. Во время саммита организации в Уфе в июле 2015 года Китай выразил готовность проводить мероприятие в течение пяти лет ежегодно, начиная с 2016 года.
На церемонии участники дали название паруснику, и после обучились плаванию под парусами. Циндао имеет долгую историю парусного спорта. Во время Олимпийских игр 2008 года в городе проводились соревнования по парусному спорту.
Во время пребывания в Циндао участники лагеря посетят компанию-производителя бытовой техники Haier, компанию по производству зарядных систем для электрического транспорта TGOOD и порт Циндао.
В рамках мероприятия также пройдут панельные дискуссии, участники поделятся друг с другом своими историями. -0-
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