Третий молодежный лагерь ШОС открылся в Циндао

В мероприятии, которое продлится до воскресенья и пройдет в Циндао и Пекине, принимают участие более 200 молодых людей из стран-членов и государств-наблюдателей ШОС.

"Мы надеемся, что проведение данного мероприятия в Циндао привнесет новую жизненную силу и энергию в молодежные обмены в рамках ШОС", — отметила на церемонии открытия лагеря заместитель ответственного секретаря Всекитайской федерации молодежи Дун Ся.

Это третий молодежный лагерь ШОС. Во время саммита организации в Уфе в июле 2015 года Китай выразил готовность проводить мероприятие в течение пяти лет ежегодно, начиная с 2016 года.

На церемонии участники дали название паруснику, и после обучились плаванию под парусами. Циндао имеет долгую историю парусного спорта. Во время Олимпийских игр 2008 года в городе проводились соревнования по парусному спорту.

Во время пребывания в Циндао участники лагеря посетят компанию-производителя бытовой техники Haier, компанию по производству зарядных систем для электрического транспорта TGOOD и порт Циндао.

В рамках мероприятия также пройдут панельные дискуссии, участники поделятся друг с другом своими историями. -0-