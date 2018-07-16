Ещё
Мотострелки российской военной базы в Армении и военнослужащие республики борются за победу в рамках конкурса «Суворовский натиск»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мотострелки российской военной базы в Армении и военнослужащие республики борются за победу в рамках конкурса «Суворовский натиск» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях, которые продлятся до 22 июля, принимают участие 8 команд по 30 военнослужащих в каждой, задействовано около 30 единиц боевых машин пехоты БМП-2.
На высокогорном полигоне Алагяз военнослужащие российской военной базы в Армении борются с командами минобороны республики за звание лучшего экипажа БМП-2 в рамках конкурса «Суворовский натиск».
По условиям состязаний мотострелкам предстоит преодолеть препятствия на трассе повышенной сложности, уничтожить появляющиеся и движущиеся мишени на дальностях от 900 до 2200 метров из вооружения боевых машин, совершить марш-бросок с преодолением препятствий и поразить мишени из автомата, пулемета и гранатомета.
Соревнования среди экипажей боевых машин двух стран проводятся в рамках плановой боевой подготовки мотострелковых подразделений и включают в себя комплекс упражнений по вождению техники по пересеченной местности с преодолением препятствий, стрельбе и выполнению нормативов по огневой и физической подготовке.
Победивший взвод будет награжден переходящим кубком.
В состязаниях, которые продлятся до 22 июля, принимают участие 8 команд по 30 военнослужащих в каждой, задействовано около 30 единиц боевых машин пехоты БМП-2.
ТК «Звезда»: последние новости
РСЗО «Ураган» и «Смерч» нанесли удар по «противнику» на полигоне в Кемеровской области АвтоВАЗ снял с производства одну из моделей Lada Конкурс АрМИ-2018 «Мастера артиллерийского огня»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина251
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым123
Крым парализовало220
Франция закрывает торгпредство в России57
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение