Мотострелки российской военной базы в Армении и военнослужащие республики борются за победу в рамках конкурса «Суворовский натиск»

В состязаниях, которые продлятся до 22 июля, принимают участие 8 команд по 30 военнослужащих в каждой, задействовано около 30 единиц боевых машин пехоты БМП-2.

На высокогорном полигоне Алагяз военнослужащие российской военной базы в Армении борются с командами минобороны республики за звание лучшего экипажа БМП-2 в рамках конкурса «Суворовский натиск».

По условиям состязаний мотострелкам предстоит преодолеть препятствия на трассе повышенной сложности, уничтожить появляющиеся и движущиеся мишени на дальностях от 900 до 2200 метров из вооружения боевых машин, совершить марш-бросок с преодолением препятствий и поразить мишени из автомата, пулемета и гранатомета.

Соревнования среди экипажей боевых машин двух стран проводятся в рамках плановой боевой подготовки мотострелковых подразделений и включают в себя комплекс упражнений по вождению техники по пересеченной местности с преодолением препятствий, стрельбе и выполнению нормативов по огневой и физической подготовке.

Победивший взвод будет награжден переходящим кубком.

В состязаниях, которые продлятся до 22 июля, принимают участие 8 команд по 30 военнослужащих в каждой, задействовано около 30 единиц боевых машин пехоты БМП-2.