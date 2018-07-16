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Что делать, если животное укачивает в машине?
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Что делать, если животное укачивает в машине? 

Комитет ветеринарии города Москвы 2 часа назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
Зачастую не все животные хорошо переносят поездку в автотранспорте. Это может проявляться нервозностью, тошнотой, обильным слюноотделением, угнетением общего состояния и учащением дыхания.
В таком случае, во время поездки владельцу следует голосом стараться успокоить питомца. Спокойный и уверенный голос хозяина будет способствовать тому, чтобы животное прекратило нервничать. Можно взять с собой подстилку и любимую игрушку питомца. Знакомые вещи также благоприятно скажутся на настроении животного.
Ни в коем случае не следует кричать, а уж тем более наказывать питомца. Такие действия, только усилят стресс, и в следующий раз животное может отказаться сесть в машину.
Во время поездки ветеринарные специалисты рекомендуют установить в салоне автомобиля оптимально комфортную температуру. В прохладе питомцу будет уютнее, но при этом переохлаждать животное тоже не следует. Если поездка достаточно длительная, то периодически следует делать остановки и совершать короткие прогулки с питомцем.
В крайнем случае, можно воспользоваться ветеринарными препаратами, которые подействуют успокаивающе и помогут избежать нежелательных последствий. Перед поездкой рекомендуется обратиться к ветеринарному специалисту, который посоветует препарат, если в нем действительно есть необходимость.
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