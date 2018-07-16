Низкий полет Су-35С напугал жителей Карелии

Жительница Карелии рассказала, как недавно прибывший в регион новые Су-35С пролетели на низкой высоте над дачными участками, напугав очевидцев.

«Мы находились на даче в Кутижме. … Вообще там не часто летают МИГи, поэтому когда около часа дня муж услышал шум в небе, он сразу обратил на это внимание. Мы (семеро человек) находились прямо на участке, когда над нами пролетели два истребителя», — рассказала женщина.

По ее словам, самолеты «летели очень низко, едва ли выше столбов с электричеством и крыш домов». «Я еще никогда так близко не видела МиГи (так в оригинале — прим. ВЗГЛЯД). Было ощущение, что они соревнуются друг с другом на скорости, потому что прямо над нами их крылья чуть не соединились в попытке прорваться вперед», — рассказала жительница Карелии в комментарии Губернiя Daily

Она предположила, что во время исполнения полетов летчики якобы были пьяны. «Они будто издевались над обычными людьми! Разве можно по нормам так низко пролетать?» — добавила женщина.

«Честно скажу, мы все очень испугались. И даже думали, что МИГи на самом деле падают. Одна бабушка смотрела вдаль, ожидая взрыва», — отметила она.

В своем комментарии женщина заявила, что инцидент произошел 14 мая, вероятно, имея в виду 14 июля.

Ранее сообщалось, что на вооружение авиаполка армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного в Карелии, поступили три многоцелевых истребителя Су-35С. В настоящее время летчики проходят обучение на новых самолетах.

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Су-35С — глубоко модернизированный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения «4++», созданный с применением технологий пятого поколения. Отличительными особенностями Су-35С являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция, двигатели с плазменной системой зажигания увеличенной мощности с управляемым вектором тяги. Эти двигатели удовлетворяют требованиям к силовой установке для истребителя пятого поколения, поскольку позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.