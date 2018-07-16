Британское правительство инвестирует $2,7 млрд в проект создания истребителя Tempest

ЛОНДОН, 16 июля. / ТАСС /. Правительство Великобритании инвестирует £2 млрд ($2,7 млрд) в проект создания нового истребителя Tempest, который в будущем должны заменить в Королевских ВВС самолеты Typhoon. Об этом в понедельник сообщила премьер-министр Тереза Мэй , открывая международный авиационный салон в Фарнборо.

"На это будет выделено более £2 млрд инвестиций до 2025 года, а также [проект] поможет определить долгосрочную перспективу для нашей военной авиационной промышленности, поскольку мы закладываем основу для программы по созданию преемника истребителю Typhoon", — сказала она.

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон , в свою очередь, заявил, что проектируемый самолет может осуществлять полеты как беспилотном режиме, так и под управлением экипажа.

В реализации проекта участвует группа предприятий под названием Team Tempest, куда вошли британская военно-промышленная корпорация BAE Systems, европейский производитель ракетных систем MBDA, а также британская производитель авиадвигателей Rolls Royce.