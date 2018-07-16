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Британские военные потратят на новые самолеты свыше 2 миллиардов фунтов
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Британские военные потратят на новые самолеты свыше 2 миллиардов фунтов 

Вести.Ru 16 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Британское правительство планирует вложить в разработку нового боевого самолета около 2,7 миллиардов фунтов до 2025 года. Называться он будет Tempest, или «Буря», и заменит в ВВС страны многоцелевой истребитель Typhoon. Об этом рассказала премьер-министр Великобритании Тереза Мей на открытии международного аэрокосмического салона в Фарнборо, пишет агентство ТАСС.
Глава военного ведомства Гэвин Уильямсон добавил, что новой боевой машиной сможет управлять как человек, так и компьютер. Созданием самолета займется группа Team Tempest. В нее войдут крупнейший разработчик оружия на островах BAE Systems, европейский производитель ракет MBDA, а за двигатели будет отвечать Rolls Royce.
И сегодня же Минобороны Великобритании озвучило свою новую стратегию развития ВВС. В ней говорится, что основой Королевских военно-воздушных сил станут американские истребители пятого поколения F-35. Но и от нынешних многоцелевых истребителей Typhoon военные оказываться не спешат. Они будут стоять на вооружении и регулярно проходить модернизацию примерно до 2040 года.
Напомним, в конце июня Франция и Германия подписали соглашение о совместной разработке нового боевого самолета. В его создании будут участвовать компании Rafal и Eurofighter. Последняя, кстати, выпускает истребители Typhoon.
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