Полуфиналист «Лидеров России» стал замруководителя Комитета по СМИ в Адыгее

"Всем шестерым молодым жителям Адыгеи, проявившим себя во всероссийском конкурсе «Лидеры России», мы предоставили возможность реализовать себя в системе органов власти республики. Полуфиналист конкурса Константин Щербаков стал первым, кто занял руководящую должность: сегодня он назначен на должность заместителя председателя Комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ региона", — сказал он.

Кумпилов также отметил, что президент России Владимир Путин ставит перед регионами задачи по формированию кадрового резерва и созданию системы, позволяющей гражданам повышать профессиональный уровень и социальный статус благодаря личным деловым качествам. Конкурс «Лидеры России» в полной мере позволяет реализовать принцип социального лифта в обществе. Благодаря своим профессиональным знаниям и навыкам молодые, целеустремленные молодые люди имеют возможность самореализации.

"Интеллектуальный потенциал, положительная мотивация, полученная на всероссийском конкурсе, стремление действовать очень востребованы. Рассчитываю, что всё это позволит приумножить уже имеющиеся достижения в различных сферах жизни в регионе", — добавил руководитель республики.