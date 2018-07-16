Полуфиналист «Лидеров России» стал замруководителя Комитета по СМИ в Адыгее 

МАЙКОП, 16 июля. /ТАСС/. Полуфиналист всероссийского конкурса «Лидеры России» Константин Щербаков в понедельник назначен на должность заместителя председателя Комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Адыгеи, сообщил ТАСС глава республики Мурат Кумпилов.
"Всем шестерым молодым жителям Адыгеи, проявившим себя во всероссийском конкурсе «Лидеры России», мы предоставили возможность реализовать себя в системе органов власти республики. Полуфиналист конкурса Константин Щербаков стал первым, кто занял руководящую должность: сегодня он назначен на должность заместителя председателя Комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ региона", — сказал он.
Кумпилов также отметил, что президент России Владимир Путин ставит перед регионами задачи по формированию кадрового резерва и созданию системы, позволяющей гражданам повышать профессиональный уровень и социальный статус благодаря личным деловым качествам. Конкурс «Лидеры России» в полной мере позволяет реализовать принцип социального лифта в обществе. Благодаря своим профессиональным знаниям и навыкам молодые, целеустремленные молодые люди имеют возможность самореализации.
"Интеллектуальный потенциал, положительная мотивация, полученная на всероссийском конкурсе, стремление действовать очень востребованы. Рассчитываю, что всё это позволит приумножить уже имеющиеся достижения в различных сферах жизни в регионе", — добавил руководитель республики.
Из почти 200 тыс. участников конкурса житель Адыгеи Никита Кулейкин стал одним из 300 финалистов конкурса, а Павел Долгов, Роман Ермолин, Вреж Мегрикьян, Заур Мугу и Константин Щербаков дошли до полуфинала. Трое изъявили желание работать в органах власти. Павлу Долгову предложено пройти конкурс на замещение должности ведущего консультанта в Управлении по взаимодействию с федеральными органами власти и внутренней политике администрации главы и Кабмина республики. Кандидатура Ермолина рассматривается для назначения на должность руководителя госучреждения в сфере кадастровой оценки.