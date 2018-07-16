Волгоградские соцсети: «Не иначе как с библейским потопом сравнивать будут»

Накануне в Волгограде прошёл первый за лето ливень. Затопленные торговые центры, сход земли возле нового стадиона и трудности в работе общественного транспорта — в комментариях волгоградцев.

"Чем теперь запомнится ЧМ в нашем городе во всех СМИ?"

По сообщению канала «Волгоградский телеграм», что вчерашний дождь стал неприятной неожиданностью для чиновников.

— Многие новые и отремонтированные участки дорог в городе не имеют работающей ливневой канализации. Много мест, где она декоративна: есть металлическая сетка, есть приямок, но он автономный — никуда не ведёт, — сообщает телеграмм-канал. — Грядёт тотальная перепроверка всех ранее сданных участков, штрафные санкции и, не исключено, возбуждение уголовных дел в отношении исполнителей контрактов и принявших их заказчиков.

На «Красном» тоннель скоростного трамвая превратился в лужу

По мнению авторов канала, главным вопросом остаётся поведение главы региона в сложившейся ситуации.

Андрей Бочаров будет рассказывать Владимиру Путину про 100-метровые волны от ливня, которые смыли половину объектов, построенных на федеральные деньги к мундиалю? — пишут авторы «волгоградского телеграмма».

Напомним, что во время прошлогодних ландшафтных пожаров, губернатор докладывал президенту

о высоте огня до 100 метров.

От вчерашнего ливня два километра новенькой рокадной дороги были затоплены и залиты грязью

— Есть символизм в том, что именно в последний день мундиаля дождь смыл часть инфраструктуры стадиона в Волгу. Новый стадион и Нулевая продольная считались самыми-самыми из зримых достижений Андрея Бочарова, — продолжает рассуждать «Волгоградский телеграм». — Всё, дорогие жители Волгограда, красивая сказка закончилась. Возвращайтесь к привычному обитанию. Кто-то очень удачно сравнил это с каретой, превращающейся в тыкву.

Пользователи после разрушавшейся укрепительной стенки у стадиона, сомневаются в надёжности строящихся объектов.

— Когда достроят храм Александра Невского , ходить в него будет небезопасно. Особенно в дождь, снегопад и ветер. Да и в музее в пойме Царицы, как свидетельствуют специалисты, перекрытия до сих пор надёжно не закреплены.

Волгоградцы пытаются найти причину обрушения берега рядом с «Волгоград-Ареной».

— Наблюдаю, как вчерашний дождь усилиями штатных волшебников уже сегодня к обеду превратился в «феноменальный ливень». К вечеру не иначе как с библейским потопом сравнивать будут, — написал телеграмм-канал. — Тут главное не забывать, что залитые по пояс городские улицы это не доказательство силы стихии (как их уже пытаются представить). Это доказательство того, что руки из задницы растут.

Дождик пошёл внутри «Волгоград Арены»

Паблик «Колхозный сторож» отметил, что в Волгограде режим ЧС введён впервые за пять лет.

— В Волгограде сегодня введён режим чрезвычайной ситуации. Кажется, впервые после новогодних терактов 2013 года, которые привели к отставке тогдашнего губернатора Сергея Боженова , — пишет телеграмм-канал. — Причина сегодняшней ЧС — размытая ливневым дождём 15 июля нулевая продольная, а также часть насыпи нового стадиона «Волгоград Арена».

— Техногенная катастрофа в Центральном районе Волгограда станет самым серьезными испытанием для Бочарова, — считают источники «Колхозного Сторожа». — Она вполне может привести к его отставке, а заодно и отставке городского руководства. По нашим данным, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разрушения дорожного покрытия и насыпного участка стадиона «Волгоград Арена». Завтра ожидается прибытие специальной комиссии из Москвы . Возможно, не избежать арестов руководителей компании, занимавшейся сооружением разрушенных объектов.

Волгоградцы предполагают, что могло быть землетрясение

Волгоградский большой потоп наделал шуму на всю Россию

— Ребята, да что же это такое? Один единственный дождь прошёл за всё лето, самый рядовой. Да, сильный, но это лето, летом они такие, — пишет иногородний автор. — Он шёл два часа от силы, а у вас не просто затопило ливнёвки (ну, бывает, никто не спорит), но и разрушило спецобъект! Вы сами то себя послушайте — вы вводите ЧС после дождя в регионе, который относится к зоне, рискованного земледелия из-за засух. Здесь не надо придумывать объяснений, здесь мэрия и администрация должны сначала разгрести это, а потом подать в отставку хотя бы из вежливости, а примут её или нет, дело другое. Знаете почему? Минимум потому что вы за час умудрились потерять то, что у людей появилось за прошедший месяц — надежду, что мы всё-таки живём не в ж… А нет — в ней.

"Торгушку" залило водой

Низкое качество строительства объектов мундиаля и благоустройства стало главной версией случившихся разрушений в в интернете.

— В центре Волгограда после ливня кое-где уже появились провалы на новой брусчатке — потоками воды вымыло песок из подушки. Цемент добавить «забыли».

Сообщество «Родина мать зовёт!» призвала губернатора возглавить восстановительные работы в городе.

— В Волгограде создан оперативный штаб по ликвидации ямы под центральным стадионом. Возглавить его, как нам кажется, должен лично губернатор, Дорогой наш Андрей Иваныч, — написали в сообществе.

Уплыл в Волгу и новый газон у «танцующего» моста

Горожане призвали чиновников относиться к городу, как к своему дому.

— Если они так относятся даже к объектам ЧМ, то их дома и рабочие кабинеты должны выглядеть хуже угла бомжа где-нибудь в сожжённом давно недострое. А иначе как? Просто чем теперь запомнится ЧМ в нашем городе во всех СМИ, в том числе зарубежных? — недоумевает волгоградец. — Мошка, жара, парк в Красноармейске и размытая Нулевая и стадион. Три из этих вещей находятся в зоне прямой ответственности наших чиновников. И если они не понесут никакого наказания, то что в домах и рабочих кабинетах их начальников в Москве, боимся даже представить.