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Украинский «Нафтогаз» собрался распродать имущество «Газпрома»
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Украинский «Нафтогаз» собрался распродать имущество «Газпрома» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал российский газ «политическим оружием».
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о намерении распродать на аукционах европейское имущество «Газпрома» в том случае, если российская компания не выплатит НАК «Нафтогаз Украины» долг в размере 2,56 млрд долларов. Об этом заявил главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает пресс-служба компании в Twitter.
«Если «Газпром» не уплатит, тогда, соответственно, их активы, которые арестовывают по всей Европе, будут реализовываться на аукционах», — заявил Витренко.
Также он назвал российский газ «политическим оружием».
В июле «Нафтогаз» сообщил о возобновлении судом ареста акций «Газпрома». Теперь активы компании не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции украинской компании.
Ранее шведский суд отказал «Нафтогазу» в просьбе отменить остановку исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» в рамках контракта на транзит газа через Украину.
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