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Благодаря победе в Стокгольме: «Нафтогаз» получил рекордную прибыль
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Благодаря победе в Стокгольме: «Нафтогаз» получил рекордную прибыль 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. НАК «Нафтогаз Украины» в 2017 году получил рекордную прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов благодаря решению Стокгольмского арбитража, сообщила во вторник пресс-служба компании.
"Нафтогаз" получил в 2017 году рекордную прибыль в 39,4 миллиарда гривен (около 1,3 миллиарда долларов — ред.) благодаря победе в Стокгольме", — говорится в сообщении.
По данным компании, «Нафтогаз» второй год подряд остается крупнейшим источником доходов государственного бюджета Украины. В 2016 году выплаты компании в госбюджет составляли 74 миллиарда гривен (около 2,8 миллиарда долларов) или около 10% доходов бюджета, то в 2017 году — 110 миллиардов гривен (около 4,2 миллиарда долларов), обеспечив около 15% доходов бюджета Украины.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов «Газпрома» в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.
"Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационного и разведывательного бурения, транспортировки и хранения нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.
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