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В рамках конкурса «Зеленый маршрут» прошел всероссийский субботник
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В рамках конкурса «Зеленый маршрут» прошел всероссийский субботник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. 14 июля в рамках очного этапа всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» по всей стране прошли субботники на экологических тропах. В ходе субботника команды-участницы убрали бытовой и природный мусор на экологических тропах, сообщает официальный сайт волонтеров Победы.
В Московской области в субботнике приняли участие представители Министерства культуры РФ.
В Свердловской области уборка прошла на тропе, которая носит имя разведчика Николая Кузнецова. Создание тропы в 1986 году было приурочено к 75-летию разведчика.
На территории Самарской области субботник состоялся в национальном парке «Самарская Лука» на легендарном Молодецком кургане. Сегодня он одна из самых посещаемых достопримечательностей области.
В Тульской области не только убрали территорию тропы «Малиновая засека», но и открыли памятный знак, обозначающий межевой вал рубежа XVII-XVIII веков, расположенный на укреплениях Большой засечной черты.
В Республике Крым «Наследники партизан» отправились по местам боевой славы партизан и провели субботник на туристической стоянке Нижний Кок-Асан — Ускутские водопады, а команда «Таврика» из Старого Крыма отправилась на уборку на вершину горы Сарытлык, где в 1942 году находилась первая стоянка партизанского отряда Н. К. Котельникова.
В Волгоградской области на территории природного парка «Волго-Ахтубинская Пойма» команда добровольцев очистила 150 метров береговой линии от мусора вблизи поселка Красный Сад, где в годы Сталинградской битвы располагался штаб Сталинградского фронта.
Этот маршрут уникален и с исторической, и с рекреационной точки зрения. Туристическая тропа расскажет о Ленинградской области новые и малоизвестные факты", — считает волонтер Победы Алена Алексеева. Ребята провели уборку на территории охраняемого природного ландшафта «Поляна Бианки».
Теперь командам предстоит разработать маршрут экскурсии, сформулировать предложения по улучшению инфраструктуры и популяризации экологических троп в своем регионе, а также собрать нужную информацию для составления аудиогида. Победителями станут три команды. Они будут награждены поездкой в один из регионов России.
Организаторами конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации и всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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