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На Молодецком кургане прошел всероссийский экологический субботник
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На Молодецком кургане прошел всероссийский экологический субботник 

Волга Ньюс 2 часа назад
Площадка Молодецкого кургана для проведения субботника в Самарской области была выбрана не случайно. Рекреационный участок является наиболее интересным объектом и востребованным туристско-экскурсионным маршрутом национального парка «Самарская Лука».
Более 60 волонтеров Победы из Самары, Жигулевска и Тольятти встретили директор нацпарка Александр Губернаторов, врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев и руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.
В своем приветственном слове Александр Губернаторов отметил: «Помощь волонтеров для национального парка — это важная часть природоохранной деятельности. Благодаря волонтерам во многом был обустроен один из красивейших и самых посещаемых объектов парка — Молодецкий курган. При активном участии волонтеров в 2008 году была создана первая в области экологическая тропа, с этой территории собрано и вывезено более 200 КамАЗов мусора, обустроены площадки для отдыха, установлены лавочки, навесы, проведено другое благоустройство. И эта деятельность продолжается. В этом году на рекреационном участке „Молодецкий курган“ уже состоялись две волонтерские акции. В истории этого объекта есть и еще одно знаменательное событие — первую экологическую тропу открывал Дмитрий Игоревич Азаров, будучи в статусе министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. Мы надеемся, что акции, подобные этой, будут продолжаться и у национального парка появится еще больше друзей и сторонников».
В ходе проведения акции волонтеры, в состав которых входили и представители серебряного возраста, провели большую работу по благоустройству пешеходной дорожки, покраски малых архитектурных форм и уборке мусора.
Главной целью мероприятия являлась не только уборка и благоустройство, но и привлечение внимание к развитию экологических маршрутов в регионах России, популяризация экологического туризма, активного отдыха и здорового образа жизни.
Врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев отметил: «Национальный парк „Самарская Лука“ является одним из излюбленных мест для посещения туристами в Самарской области. Ежегодно туристический поток на эту территорию составляет более 2 млн человек в год. „Самарская Лука“ — это одна из визитных карточек региона. Это то место, которое необходимо благоустраивать. Очень отрадно, что есть люди, которые вызываются помочь в этом нелегком деле. Призываю и других туристов бережнее относиться к нашей природе и к столь уникальной туристической дестинации, чтобы она процветала».
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