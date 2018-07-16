Радиация и луч вечного счастья: мифы и реальность Ягр, которым мешают не только тарелки

Остров Ягры — микрорайон Северодвинска, куда едут гости со всей страны и мира. Территория уникальная: недалеко от центра российского атомного судостроения разместился живописный морской пляж, который часто зовут розовым из-за зарослей шиповника. Каковы же туристические перспективы острова, — что делается для охраны и чем уникальна его история? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились к экологу, краеведу и местной администрации.

Несколько мешков мусора за пару часов

Новодвинска и Ягры возникли более двух тысяч лет назад из-за морских наносов — сегодня это популярнейшее место пляжного отдыха. Единственное море для трех городов-соседей, Архангельска Северодвинска . Песчаные пляжи протяжённостью более четырех километров соединяются с сосновым бором — живописные дюны часто становятся местом для пикников. На Яграх сегодня находится воинский мемориальный комплекс, также есть набережная и прогулочные участки.

Пакеты, пластиковое бутылки, стекла, одноразовая посуда — конечно, все это рушит красивую легенду о прекрасном Розовом острове

Чтобы узнать, кто сегодня следит за порядком на Яграх, мы присоединились к региональной экспедиции «Легенды Северных лесов», которая прошла в зеленой зоне. Участники тура вооружились пакетами, в этот день здесь буквально за пару часов было собрано несколько мешков мусора, — не только в лесу, но и на побережье. Пакеты, пластиковое бутылки, стекла, одноразовая посуда — конечно, все это рушит красивую легенду о прекрасном Розовом острове. Такое ощущение, что сам пляж тоже воспринимается многими как одноразовый, — приехал, отдохнул, а что с ним будет дальше — какая разница?

На гербе Северодвинска изображен алый цветок, — это тот самый шиповник с побережья. Сегодня Ягры — это промзона завода «Звездочка» и обычный жилой квартал, а 500 лет назад сюда причалил корабль Ричарда Ченслера — это был первый англичанин, который приплыл в Россию по северным морям. Тут стоит памятный знак в честь этого события, кстати, именно англичане и прозвали остров Розовым — они впечатлились июльским цветением.

Администрация: «Мы вкладываем много сил и средств»

Двухсотлетний сосновый бор, песчаные безлесые дюны, поляны среди леса, которые появились две тысячи лет назад из-за морских наносов, — природа сама постаралась над тем, чтобы это место стало достопримечательностью, но из-за своей популярности оно и страдает, особенно летом. При этом Ягринский сосновый бор — особо охраняемая природная территория местного значения в районе Летнего берега Белого моря в устье реки Северная Двина.

Белки в ягринском бору так привыкли к гостинцам, что уже не ищут шишки с семечками сами

Статус важный, но что понимать под охраной, если вокруг столько мусора, — непонятно. Не смотря на то, что для гостей здесь построили парковку, люди все равно выезжают на машинах к воде. А предупреждающие знаки не вдохновляют некоторых туристов собрать за собой мусор. За последние годы территорию благоустроили, — появились не только парковки, но и урны, дорожки, ограждения, — однако остров все равно терпит много из-за лени и небрежности отдыхающих. Поэтому одна из главных на сегодня проблем — экология зеленой зоны Северодвинска, а также пляжа и морской воды.

— Места здесь очень красивые, и, действительно, хотелось бы привлекать сюда больше туристов, — комментирует начальник отдела экологии и природопользования администрации Северодвинска Лилия Элимелах. — Мы вкладываем много сил и средств, чтобы содержать и охранять ее, однако проблема загрязнения территории все равно остается. В 2002-ом году было принято решение признать территорию особо охраняемой. Теперь есть урны, скамейки, информационные и противопожарные аншлаги, регулярная уборка зимой и летом, очистка дорожек, контроль за автомобилями, — здесь стало удобнее гулять и отдыхать.

Северодвинцы переживают за сосны

И все же интересуемся, что понимается под охраной. Тут запрещена рубка деревьев, нельзя делать надрезы на стволах, собирать живицу и древесные соки. По закону здесь не может быть участков под сады и огороды, — эта земля не межуется и не режется, ее нельзя приватизировать. Также ответственность должны нести люди, которые захламляют ее или наносят какой-либо экологический ущерб, — от мусора, оставленного после пикника, до мытья авто в воде. Просим объяснить, кто этот контроль осуществляет.

— Администрация заключила контракт с организацией, которая обслуживает эту территорию, — комментирует Лиллия. — Контракт действует с апреля по апрель, а зимой здесь все закрывается, и только чистятся дороги. Если они нарушают обязательства по контракту, вводим штрафные санкции, — такое бывает, когда они вовремя не чистят дороги.

— А как наказываются нарушители? Никто ведь не проверяет, все ли прибрались за собой.

— Как и везде, — только полиция может проконтролировать, как ведут себя на этой территории отдыхающие. И все же я замечу, что есть не только нарушители, некоторые жители сами выходят на уборку.

Лиллия Элимелах объясняет, что один из важных вопросов — сохранение деревьев, из-за морских наносов они могут погибнуть. На Яграх идет процесс опустынивания, — и сделать с этим что-либо трудно, также администрация планирует ряд исследований, после которых можно было бы говорить об укреплении береговой линии, чтобы уберечь ее от размывания.

На Яграх идет процесс опустынивания, — и сделать с этим что-либо трудно. В 2000-ом году экологи заметили, что стало высыхать много сосен

Пока одни деревья тут заносит песком, у других — оголяются корни. Местные жители переживают, что потеряют любимые сосны. В теории их можно укрепить, но на это уйдет порядка 150 тысяч рублей. Однако по мнению эколога Алексея Климова , это будет неестественно, — дюны пойдут за деревья, ведь их движение неизбежно — в конце концов море рано или поздно съест берег, и вкладывать такую сумму в укрепление деревьев — нелогично.

Сложность также в том, что Ягры попадают в перечень особо охраняемых территорий, и финансируются не из федерального бюджета, как, например, заповедники по типу Кенозерского парка, а из муниципального, что, конечно, ограничивает в средствах, — так считает Алексей Климов, эколог, краевед, у которого мы спросили, какова судьба ягринских деревьев.

— Есть разговоры, что ягринский бор пропал, — неправда, — комментирует Алексей. — В 2000-ом году мы заметили, что стало высыхать много сосен, автомобили ездили прямо по бору, — к счастью, это удалось остановить. Было три волны общественных инициатив, — 70-е, 80-е и нулевые. То есть инициатива по благоустройству шла с низов, — люди обеспокоены будущим острова. А ведь благоустройство — это основа для туризма. Продолжать делать то, что уже делается. И что важно микрорайон интересен уже не только для туристов, — здесь строятся новые дома, как на улице Октябрьская.

Ягры попадают в перечень особо охраняемых территорий, и финансируются не из федерального бюджета, как, например, заповедники по типу Кенозерского парка, а из муниципального

Туристов ждут на пляж, но купаться — нельзя

Туристы в прямом смысле закормили местных белочек. Лесные обитатели уже так избалованы гостинцами от гостей, что практически перестали сами добывать себе еду, — сосновые и еловые семена шишек. Сюда ежедневно приезжают отдыхающие, особенно сейчас, в летний сезон, — те, кто не смог поехать на южный морской берег, отправляются на северный. Мы интересуемся у отдела экологии и природопользования администрации Северодвинска, можно ли купаться.

— Каждый год Роспотребнадзор берет пробу воды, — комментирует ситуацию Лилия Элимелах. — В этом году она непригодна для купания по санитарно-эпидемиологическим показателям. Эту информацию мы опубликовали на сайте администрации Северодвинска.

Не смотря на это, гости побережья Белого моря в воду заходить не боятся и даже купают в ней маленьких детей. Что любопытно — дно чистое.

— Весь мусор проваливается в мелкий дисперсионный песок, — предполагает эколог Алексей Климов. — Здесь идут микро-вибрации, и постепенно провалятся даже большие предметы. А на какой глубине они оседают — неизвестно. В своем время мы искали здесь старинные английские монеты, хотя они десятки лет стояли в порту, но не нашли ни одной. Они находятся на какой-то глубине, которую надо знать. Так что в какой-то степени у нас самоочищающееся дно, и спасатели не врут, когда говорят, что оно чистое.

Каждый год Роспотребнадзор берет пробу воды. В этом году она непригодна для купания по санитарно-эпидемиологическим показателям

Радиофобия: «Шведы писали, что мы — зомби»

Краевед уверен, что немало зависит от распространения информации о Яграх, — работа в этом направлении не должна останавливаться.

— Какое-то время город страдал радиофобией, переживали и северодвинцы, и архангелогородцы, а шведское телевидение выпустило фильм в 1996-ом году с формулировкой «город, исчезающий с этой земли», — вспоминает Алексей. — Этот фильм показывает местных жителей как зомби, у которых нет будущего. Но мы живем, развиваемся, неплохо себя чувствуем. Сегодня северодвинцы знают, что больших проблем с радиацией — нет. Однако как только мы перестаем об этом говорить, — страхи появляются снова. Начинается мифология, — особенно от пожилого населения.

Вокруг острова много мифов, в том числе про радиацию. В 96-ом шведы выпустили на эту тему фильм, в котором практически назвали северодвинцев зомби

Вокруг острова Ягры много мифов и легенд, и многие считают его мистическим местом. По всей стране пролетел слух, что тут, в борах, открывается портал, — и исчезают люди. А еще одна из местных примет — зеленый луч. Говорят, он появляется на закате, и если увидишь, как он выходит из моря, то будешь счастлив вечно. Английский натуралист Джон Традескант в 1610-о году очень мечтал посмотреть на заросли шиповника, — он побывал тут, и в каталоге Лондонского ботанического сада появилась роза Московицкая. Это наглядный пример того, как в туризме работает красивая легенда — если местный колорит собран и «упакован» в красивую форму, — это обязательно привлечет гостей.

История Ягр богата, — что бы ни происходило в стране, это обязательно как-либо отражалось на судьбе острова, — это форпост России, первое море Российской империи, один из первых важнейших торговых пунктов. А в годы Великой Отечественной войны остров имел стратегическую значимость, — на нем было 11 объектов обороны. Среди наших земляков есть немало подкованных гидов, которые знают множество легенд об острове Ягры, — и это, конечно, важно для формирования туристического имиджа. Пейзажи тоже порадуют гостей, а вот как быть с экологией? Ирония в том, что местные жители боятся радиации, но не боятся одноразовых тарелок, которым разлагаться в песках Белого моря сто лет.