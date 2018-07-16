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Британская сеть люкс-отелей для кошек расширяется
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Британская сеть люкс-отелей для кошек расширяется 

Petstory 2 часа назад
Фото: Petstory
В Великобритании расширяется сеть отелей класса люкс для кошек Longcroft. В них гостям предлагаются такие услуги, как массаж лапок, а также меню с блюдами из королевских креветок. Об этом сообщает Evening Standart. Первый такой котоотель основала британка Эби Персер в 2010 году в своем доме в Уэлвин Гарден Сити. С тех пор она продала 17 франшиз в близлежащих городах. На прошлой неделе открылся ее четвертый отель для кошек — на этот раз в Кинли.
В шести двухместных звуконепроницаемых спальнях с регулируемой температурой могут с комфортом разместиться до 14 кошек. Все номера оборудованы специально разработанными для кошек коваными кроватями и отдельной игровой площадкой. В отелях этой сети все сотрудники прошли обучение у ветеринаров и умеют делать массаж лап. Стоимость одних суток пребывания в таком отеле составляет около 20 фунтов.
Недавно открылся новый отель сети, который стал первым за пределами Англии. Он появился на острове Барри в Уэльсе, где постояльцы теперь смогут наслаждаться видом на море. В перспективе планируется расширение сети за пределы Великобритании.
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Фотографии:
The luxury London cat hotel Коллекция/ iStock
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