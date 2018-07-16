Расписание электричек Ярославского направления изменится в конце июля

Расписание электричек Ярославского направления изменится 21, 22, 28 и 29 июля. Об этом сообщает Агентство «Москва».

График движения пригородных поездов поменяют из-за развития инфраструктуры на Ярославском направлении. Между Москвой Мытищами , Болшево и Пушкино построят дополнительные главные пути и сопутствующую инфраструктуру.

С 21 на 22 и с 28 на 29 июля с 11:00 до 7:00 специалисты проведут путевое развитие на участке Лосиноостровская — Москва–Ярославская. Во время работ строители уложат новый участок пути длиной 900 метров и соединят его с существующим полотном.

Также в это время будет строиться пешеходный переход в районе станции «Мытищи» и новый пешеходный мост между станциями «Мытищи» и «Подлипки-Дачные». Работы будут вестись главным образом ночью с 23:00 до 5:00.