Кандидат от «Казачьей партии» продолжит борьбу за кресло воронежского губернатора 

Юрий Слепченко всё-таки не отказывается от выборов. В борьбе за кресло губернатора Воронежской области всё-таки поучаствуют восемь человек. Как оказалось, выдвинутый «Казачьей партией» адвокат Юрий Слепченко не отказывался от выборов, а лишь сообщал о финансовых проблемах и трудностях, связанных со сложностью прохождения муниципального фильтра, заявил сам Слепченко в разговоре с корреспондентом «Вести-Воронеж» в понедельник, 16 июля. Сейчас финансовые трудности никуда не делись — «Казачья партия» по-прежнему денег на избирательную кампанию не выделила. Чтобы заверить одну подпись депутата, по словам Слепченко, нужно 200 рублей. А кандидатам для прохождения муниципального фильтра необходимо как минимум 265 таких подписей — а это 53 тыс. рублей. Адвокат готов вкладывать собственные средства.
Слепченко пока не берётся оценивать свои шансы на прохождение муниципального фильтра, однако первая встреча с районными депутатами прошла безрезультативно. — Мне сообщили, что всех кандидатов, которые могут ставить подписи, уже задействовали. Теперь на среду я планирую встречу с депутатами в Борисоглебске, а на пятницу — в Россоши, — отметил адвокат. Ранее Слепченко сообщал, что если его кандидатура пройдёт муниципальный фильтр, то на выборах он сможет набрать не менее 30% голосов. Муниципальный фильтр — это процедура сбора подписей депутатов в поддержку кандидатов на должности глав регионов. Пока у кандидата не будет определённого числа подписей (в Воронежской области это минимум 265 и максимум 278), он не будет зарегистрирован на предстоящих выборах. Среди тех, кто будет отдавать свои подписи за возможного будущего кандидата, депутатов от «Казачьей партии» нет. Таким образом, на кресло губернатора претендуют восемь человек, выдвинутых партиями, — Олег Бурцев (ЛДПР), Николай Воронин (КПРФ), Александр Гусев («Единая Россия»), Виталий Климов («Справедливая Россия»), Аркадий Минаков («Родина»), Сергей Муштенко («Яблоко»), Игорь Перевезенцев («Партия Роста»), Юрий Слепченко («Казачья партия»). Екатерина Трещикова