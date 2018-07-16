Кандидат от «Казачьей партии» продолжит борьбу за кресло воронежского губернатора 

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В Воронежской области на пасеках массово гибнут пчёлы

Глава пресс-службы мэрии Воронежа Ольга Извекова перейдёт на работу в правительство региона

Выстрелы в спину или самооборона? В Воронеже за убийство детектива Кусова попросили 11 лет