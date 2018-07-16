Южный вестибюль станции «Орехово» будет работать до десяти вечера

Южный вестибюль станции метро «Орехово» будут закрывать на три часа раньше. Речь идет о выходе к Шипиловскому проезду. Сейчас здесь ведется ремонт.

В часы закрытия выхода — с 22:00, пассажиры могут воспользоваться северным вестибюлем станции «Орехово».

— Закрыли южный выход станции еще 6 июля для того, чтобы провести реконструкцию так называемой «пассажирской зоны», — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» сотрудник колл-центра Московского транспорта Лариса, — Теперь выйти в город и зайти на станцию пассажирам можно будет только через северный вестибюль, что выходит на улицу Баженова.

В таком режиме станция метро будет работать до 1 августа.