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На северо‑востоке Москвы отремонтируют детскую школу искусств
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На северо‑востоке Москвы отремонтируют детскую школу искусств 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Детскую школу искусств «Феникс» капитально отремонтируют на северо-востоке Москвы, в рамках запланированных работ предусматривается полная замена внутренней отделки помещений, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.
«Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта: капитальный ремонт здания ГБУДО Москвы «Детская школа искусств „Феникс“ по адресу: проезд Дежнева, дом 8, корпус 1, район Южное Медведково, Северо-Восточный административный округ города Москвы», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в здании предусматриваются как фасадные, так и внутренние работы. Проектные решения предполагают ремонт кровли, фасадов с последующей окраской, ремонт главной входной группы и крыльца со стороны дворового фасада. Над входными группами обновят козырьки. В самом здании полностью заменят внутреннюю отделку помещений: покрытие пола заменят на паркетную доску и керамическую плитку, окрасят стены и потолки.
На прилегающей к школе территории заменят асфальтобетонное покрытие отмостки и тротуаров на покрытие из гранитной плитки, отремонтируют декоративное ограждение, установят малые архитектурные формы. В рамках благоустройства будет высажен газон.
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