Ещё
Минфин: право ЦБ выдавать АСВ займы на любые цели повысит гибкость финансирования АСВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин: право ЦБ выдавать АСВ займы на любые цели повысит гибкость финансирования АСВ 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Поправки в законопроект, регулирующий взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ, о возможности регулятора выдавать кредиты Агентству по страхованию вкладов (АСВ) на любые цели повысит гибкость финансирования агентства. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Это просто повышает гибкость, сейчас [ЦБ выдает кредиты АСВ] только на наполнение фонда страхования вкладов и на санацию тех банков, в которых АСВ проводит санацию. А если в тех банках недостаточно средств оказалось в остатке и появляются проблемы, то нельзя на это кредит давать. Поэтому просто повышает гибкость", — пояснил Моисеев.
Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ряд поправок к законопроекту о взаимодействии Банка России и аудиторских организаций. Среди поправок депутатов, которые вошли в текст проекта закона ко второму чтению, — возможность регулятора выдавать кредиты АСВ на любые цели.
ТАСС: последние новости
Источник: в кафе в центре Москвы возник пожар в кухонной вентиляции В Калининграде начали производить автомобили KIA Ceed третьего поколения Крупнейший авиаперевозчик Юга России открыл рейс в Калугу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым146
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина256
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы9
Крым парализовало224
Франция закрывает торгпредство в России58
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение