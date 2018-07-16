Минфин: право ЦБ выдавать АСВ займы на любые цели повысит гибкость финансирования АСВ

"Это просто повышает гибкость, сейчас [ЦБ выдает кредиты АСВ] только на наполнение фонда страхования вкладов и на санацию тех банков, в которых АСВ проводит санацию. А если в тех банках недостаточно средств оказалось в остатке и появляются проблемы, то нельзя на это кредит давать. Поэтому просто повышает гибкость", — пояснил Моисеев.