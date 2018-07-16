Самым популярным разделом портала «Наш город» для жителей Куркино в июне стали «Дворовые территории»

Активные жители района Куркино в июне оставили больше всего обращений в разделе «Дворовые территории» портала «Наш город» сюда поступило 161 обращение.

Раздел «Дороги» собрал 79 обращений. Москвичей волновали вопросы дорожной навигации, исправности светофоров, чистоты дорожного полотна. Третье место занимает раздел «Парки» с 47 сообщениями. Горожане обращались по поводу содержания зеленых территорий, удаления сухостоя и т. д.

Раздел «Многоквартирные дома» занял лишь четвертую позицию. За месяц жители обратились сюда всего 17 раз.

Всего в июне жители района Куркино написали на портал «Наш город» 316 раз. (ск)