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Почти 100 подвальных и чердачных помещений приведены в порядок в районе Куркино
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Почти 100 подвальных и чердачных помещений приведены в порядок в районе Куркино 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Весной текущего года на территории района Куркино приведены в порядок 97 подвальных и чердачных помещений Об этом сообщил глава управы района Куркино Рушан Мирсадеров.
— Работы по приведению в удовлетворительное санитарно-техническое состояние жилищного фонда проводились силами ГБУ «Жилищник района Куркино» и частными управляющими организациями, — отметил Рушан Мирсадеров.
Помимо приведения порядок подвальных и чердачных помещений, в Куркине отремонтированы 33 входные двери в подъездах, 17 козырьков, 30 цоколей, налажено освещение в 100 подъездах. (ск)
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