Почти 100 подвальных и чердачных помещений приведены в порядок в районе Куркино

Весной текущего года на территории района Куркино приведены в порядок 97 подвальных и чердачных помещений Об этом сообщил глава управы района Куркино Рушан Мирсадеров. — Работы по приведению в удовлетворительное санитарно-техническое состояние жилищного фонда проводились силами ГБУ «Жилищник района Куркино» и частными управляющими организациями, — отметил Рушан Мирсадеров Помимо приведения порядок подвальных и чердачных помещений, в Куркине отремонтированы 33 входные двери в подъездах, 17 козырьков, 30 цоколей, налажено освещение в 100 подъездах. (ск)