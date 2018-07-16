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Открытый урок по финансовой грамотности проведут в Таганском районе
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Открытый урок по финансовой грамотности проведут в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Для всех желающих в Таганском районе 28 июля состоится открытый урок по финансовой грамотности.
— Занятие проведет опытный эксперт и бухгалтер Раиса Коваля. Она расскажет всем присутствующим о том, как не брать кредиты, правильно распоряжаться личными средствами и накапливать их. В целом, гости узнают, как стать финансово грамотным человеком, — поделилась подробностями о мероприятии организатор занятия Мария Плетнева.
Она добавила, что каждый участник мастер-класса сможет задать вопросы по теме беседы.
Желающих стать финансово грамотным ждут в 19:00 по адресу: 2-я Дубровская улица, дом 1. Вход свободный.
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