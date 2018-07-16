Фастфуд вреднее табака 

Маркировать фастфуд предложили Минздраву и Роспотребнадзору. Появятся ли на гамбургерах и хот-догах страшные картинки, как на упаковках сигарет? Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев представил, каким может быть процесс такой маркировки.
От страха охая и тужась: «Ну что за нравы на Руси?!» — Наверное, испытывают ужас В «Макдоналдсе» и «Кей-эф-си».
В подсобках раздаются стоны От неожиданной беды, Что разорит аттракционы Стандартной мусорной еды.
Казалось, что была сноровка — Мгновенно наполнялся бак, И вот-те на, вдруг маркировка Нужна: вредней, мол, чем табак.
Писать: «Здоровью будет худо»? На голову — июльский снег… Что хуже в мире нет фастфуда? Что сэндвич — дрянь и гадость — снэк?
Что пусть и не протянешь ноги, Но доктор ясно говорит, Что гамбургеры и хот-доги — Читайте, язва и гастрит?
И ладно бы килокалорий Число им надо указать, Но давит их Минздрав и троллит — Картинка с ужасом в глазах.
Рисунок нам такой давайте Снаружи, а фастфуд внутри: Свинья в полтонны на кровати И надпись краткая: «Не жри!»…
ОБ АВТОРЕ
Сергей Пономарев
Родился и учился в Екатеринбурге, работал в газетах в Магадане, на Сахалине и в Хабаровске, а потом в московских «Гудке», «Российской газете» и «Комсомольской правде». Много лет выступает с рифмованными комментариями на злободневные темы.