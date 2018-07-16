Фастфуд вреднее табака

Маркировать фастфуд предложили Минздраву Роспотребнадзору . Появятся ли на гамбургерах и хот-догах страшные картинки, как на упаковках сигарет? Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев представил, каким может быть процесс такой маркировки.

От страха охая и тужась: «Ну что за нравы на Руси?!» — Наверное, испытывают ужас В «Макдоналдсе» и «Кей-эф-си».

В подсобках раздаются стоны От неожиданной беды, Что разорит аттракционы Стандартной мусорной еды.

Казалось, что была сноровка — Мгновенно наполнялся бак, И вот-те на, вдруг маркировка Нужна: вредней, мол, чем табак.

Писать: «Здоровью будет худо»? На голову — июльский снег… Что хуже в мире нет фастфуда? Что сэндвич — дрянь и гадость — снэк?

Что пусть и не протянешь ноги, Но доктор ясно говорит, Что гамбургеры и хот-доги — Читайте, язва и гастрит?

И ладно бы килокалорий Число им надо указать, Но давит их Минздрав и троллит — Картинка с ужасом в глазах.

Рисунок нам такой давайте Снаружи, а фастфуд внутри: Свинья в полтонны на кровати И надпись краткая: «Не жри!»…

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Сергей Пономарев