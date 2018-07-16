Занятие в клубе «Зеленая планета» пройдет в Куркине 17 июля

Во вторник, 17 июля, состоится занятие клуба занятие «Зеленая планета» в экологическом классе района Куркино . Тема — «Хищные растения».

— Посетив кружок, вы сделаете много интересных открытий; узнаете много нового о природе Северо-Западного административного округа. На этом занятии будет рассмотрена тема «Хищные растения», — отметили в пресс-службе Мосприроды.

Программа рассчитана на любитМатер-класс начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)