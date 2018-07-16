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Занятие в клубе «Зеленая планета» пройдет в Куркине 17 июля
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Занятие в клубе «Зеленая планета» пройдет в Куркине 17 июля 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Во вторник, 17 июля, состоится занятие клуба занятие «Зеленая планета» в экологическом классе района Куркино. Тема — «Хищные растения».
— Посетив кружок, вы сделаете много интересных открытий; узнаете много нового о природе Северо-Западного административного округа. На этом занятии будет рассмотрена тема «Хищные растения», — отметили в пресс-службе Мосприроды.
Программа рассчитана на любитМатер-класс начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)
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