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Вайкуле позвала Игоря Верника и его брата на фестиваль в Юрмалу
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Вайкуле позвала Игоря Верника и его брата на фестиваль в Юрмалу 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
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Вайкуле намерена продолжить юмористическую серию «Дамы с дюн» с ПугачевойПрибалтийская исполнительница поделилась своими планами на лето. Певица призналась, что очень ждет в гости Примадонну с Максимом Галкиным и детьми. Лайма Вайкуле пригласила Игоря и Вадима Верников стать ведущими прямой трансляции в соцсети «Одноклассники» одного из самых ожидаемых музыкальных событий лета — фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala — 2018.
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Шоумен и редактор журнала рассказали, что с удовольствием приняли предложение прибалтийской дивы. Они отметили, что за последние годы данное мероприятие стало очень котироваться как среди певцов, так и зрителей. В фестивале, как и раньше, примут участие как начинающие исполнители, так и мэтры эстрады.
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Председатель Оргомитета фестиваля Александр Шенкман рассказал, что в 2017 году генеральным партнером мероприятия стала соцсеть «Одноклассники» и фестиваль транслировался непосредственно из концертного зала. В результате аудитория составила 16 миллионов пользователей и в нынешнем году организаторы надеются, что это количество еще больше увеличится.
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Алла Пугачева пришла на фестиваль давней подруги Лаймы ВайкулеМероприятие открылось еще 20 июля, и Примадонну ожидали еще тогда, но она появилась только сегодня. Фестиваль стартует 19 июля и продлится до 22. Братья Верники на протяжении всего этого времени будут рассказывать о том, что происходит на мероприятии и беседовать со звездами, чтобы те, кто не смог приехать в Юрмалу, были в курсе событий, пишет сайт Dni.ru.
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