Ещё
В Волгограде восстановили работу светофоров после перебоев из-за ливня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде восстановили работу светофоров после перебоев из-за ливня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 16 июл — РИА Новости. Работа светофоров восстановлена в Волгограде, они работали с перебоями из-за ливня, который обрушился на город в воскресенье, сообщает пресс-служба администрации города.
В Волгограде введен режим ЧС из-за ливня. За несколько часов в воскресенье выпала 1,5-месячная норма осадков, в результате потоками воды вынесло грунт со склонов и откосов на дороги и образовались наносы.
Кроме того, по информации мэрии, несколько светофоров автоматически отключились от системы электроснабжения, чтобы не случилось короткого замыкания. В результате некоторые перекрестки в Красноармейском, Советском, Центральном и Краснооктябрьском районах Волгограда стали нерегулируемыми.
"В течение дня специалисты муниципального предприятия проверили систему городского дорожного регулирования, электроснабжение всех объектов восстановлено. Выявленные незначительные повреждения оперативно устранены. К 15 часам работа всех светофорных объектов восстановлена", — отмечает в сообщении пресс-служба мэрии.
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина229
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Крым парализовало209
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым89
Франция закрывает торгпредство в России52
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение