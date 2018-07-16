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«По стопам отца!»: 17-летняя Устинья Малинина восхитила вокалом
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«По стопам отца!»: 17-летняя Устинья Малинина восхитила вокалом 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Супруга Александра Малинина Эмма опубликовала в своем микроблоге видео, на котором запечатлена ее дочка Устинья. Судя по всему, 17-летняя наследница именитой фамилии выбрала творческую профессию.
«По стопам отца!» — отметили поклонники, восхитившись вокалом и красотой юной исполнительницы. По мнению поклонников, вслед за сводным братом Никитой Малинным, выпускником «Фабрики звезд», Устинье стоит принять участие в вокальном проекте «Голос».
«Сегодня вышел дебютный клип Устиньи на песню «Лев Толстой»», — написала в своем микроблоге Эмма Малинина. Напомним, что, будучи врачом-гинекологом, она подарила Александру двойняшек: сына Фрола и дочку Устинью. У Малининой есть старший сын Антон от предыдущего брака.
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Верные почитатели не сомневаются, что Устинья, как и ее звездный папа может завоевать свое место на музыкальном Олимпе. Для этого у девушки есть все необходимое: красивый голос, приятный тембр, внешние данные, обаяние и красота.
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«Поздравляю родителей с такой талантливой девочкой! Природа дала ей всё самое лучшее от родителей! Желаю удачи! Талант и красота сделают свое дело», «Красивый, запоминающийся голос и прекрасная манера исполнения!», «Необыкновенно красивый и запоминающийся голос! Удачи Устинье!», «Девочка из прошлых веков с индивидуальным голосом и сказочной внешностью! Спасибо родителям!», — отметили поклонники.
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