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Мастер-класс по шахматам пройдет в Центре досуга и спорта «Хамовники»
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Мастер-класс по шахматам пройдет в Центре досуга и спорта «Хамовники» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Центре досуга и спорта «Хамовники» 29 июля состоится мастер-класс по шахматам, посвященный грядущему Международному дню дружбы.
— Открытый урок проведут тренеры нашего центра. Они научат всех желающих основам игры. Тренеры расскажут, какими фигурами лучше ходить в определенных ситуациях, — пояснили в центре.
Добавим, что участники мастер-класса получат возможность продемонстрировать полученные знания на практике. Шахматисты сразятся друг с другом в нескольких партиях.
Желающих научиться азам интеллектуальной игры приглашают в 12:30 по адресу: улица Большая Пироговская, дом 37/43, корпус В. Возрастное ограничение: 18+. Вход на мастер-класс бесплатный.
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