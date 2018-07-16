Мастер-класс по шахматам пройдет в Центре досуга и спорта «Хамовники»

В Центре досуга и спорта «Хамовники» 29 июля состоится мастер-класс по шахматам, посвященный грядущему Международному дню дружбы.

— Открытый урок проведут тренеры нашего центра. Они научат всех желающих основам игры. Тренеры расскажут, какими фигурами лучше ходить в определенных ситуациях, — пояснили в центре.

Добавим, что участники мастер-класса получат возможность продемонстрировать полученные знания на практике. Шахматисты сразятся друг с другом в нескольких партиях.

Желающих научиться азам интеллектуальной игры приглашают в 12:30 по адресу: улица Большая Пироговская, дом 37/43, корпус В. Возрастное ограничение: 18+. Вход на мастер-класс бесплатный.