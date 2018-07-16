«Интерлизинг» предлагает определенные модели Volvo, BMW и Audi в лизинг с нулевым удорожанием

«Интерлизинг» предлагает своим клиентам ряд моделей автомобилей в лизинг с нулевым удорожанием.

Так, автомобиль Volvo XC90 стоимостью 3 911 500 рублей доступен с удорожанием 0% при ежемесячном платеже в размере 138 602 рубля, авансе в 17,2% и сроке лизинга 24 месяца. Выгода клиента в данном предложении равна 511,5 тыс. рублей, уточняется в релизе финорганизации.

BMW 5 за 3,05 млн рублей доступен с удорожанием 0% и выгодой в 335 тыс. рублей при ежемесячном платеже в 88 505 рублей, авансе в 34,1% и сроке договора лизинга 24 месяца.

Автомобиль Audi A6 стоимостью 2 944 181 рубль доступен в лизинг с удорожанием 0% и выгодой клиента в размере 490 181 рубль при ежемесячном платеже в 37 149 рублей, авансе в 47,3% и сроке лизинга 48 месяцев.

«Предложение ограничено и действительно при вышеуказанных параметрах сделки. Цена и размер выгоды для клиента могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. Возможен вариант расчета с низким авансом или лизингом без оценки финансового состояния», — указано в сообщении «Интерлизинга».

Акция действует до 31 июля 2018 года.