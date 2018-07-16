Британские журналисты рассказали об укропе и кровавой воде

Корреспонденты издания, вернувшиеся с чемпионата мира по футболу, поделились своими наблюдениями. Объездив 11 городов мундиаля, они считают, что путешествие по России только «для храбрых мальчиков». News.ru ознакомился с несколькими пунктами.

Первое, что отметили журналисты: чемпионат Россия провела «на самом деле неплохо», ну а если брать масштабы всей страны, то турнир «не имеет равных». Далее, корреспонденты вдруг открыли миру Америку, заявив, что «еда в »Макдональдсе» на Красной площади (м. Пушкинская — ред), к сожалению, очень похожа на еду в любом другом Макдональдсе». Чего они хотели там отведать? Может, бургер с красной икрой?

Тема еды, больше всего интересовала британцев. Так, они сделали наблюдение, что россияне любители укропа, который они используют буквально во всех блюдах без какой-либо «продуманности и беспокойства». А вот водопроводная вода в России на вкус напоминает кровь, и советуют ни в коем случае никогда не пить её.

«Вы не должны пить ее. Когда вы принимаете душ или чистите зубы, вы немного глотаете её, и это на самом деле очень зловеще. И вы ещё жалуетесь на жёсткую воду, которая у вас в Бэлхаме (город в Великобритании — ред.)», — говорится в статье.

Кроме того, российская газированная вода, а если конкретно, то знаменитые «Ессентуки», на вкус как канализация, отмечают журналисты.

Ну и не могли корреспонденты не отметить работу своих коллег, отмечая, что интонация российских комментаторов не соответствует происходящему на поле.

«Интонация комментаторов всегда должна соответствовать тому, насколько велик шанс голу. Однако в России вы получаете заряд волнения после каждого пересечения мяча средней линии. И это вне зависимости, что в защите стоят пять футболистов, а острый момент маловероятен. Вам потребуется время, чтобы привыкнуть к такому постоянному привлечению внимания к игре», — говорится в статье.

Британцы дали самый важный совет. Издание пишет, что не нужно относиться к российскому народу так, «как относитесь к их политикам», в России очень любят президента Владимира Путина : футболки с изображением его лица можно купить на каждой станции метро.

Корреспонденты отметили гостеприимство россиян и их щедрость, но заявили, что существует большая проблема языкового барьера, который не встречался даже в Японии , Индии или Таиланде

«Россия больше, чем вы думаете», — говорится в статье.