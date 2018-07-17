Топилин: Пенсия к 2024 году достигнет двух прожиточных минимумов

Глава Минтруда Максим Топилин на заседании профильного комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов представил проект пенсионных изменений. В частности, он рассказал о соотношении пенсии и прожиточного минимума в следствие реализации предложений.

Министр привел депутатам аргументы в пользу того, что постепенное увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет позволит привлечь в бюджет дополнительные средства, которые пойдут на повышение размера выплат. Если сейчас средняя пенсия равна 14 400 рублей, то в 2019 году она составит 15 400 рублей, а к 2024 году ее размер дойдет до 20 тысяч рублей (два прожиточных минимума).

Если же ничего не менять, то ресурсы на финансирование пенсий через несколько лет будут исчерпаны, и соотношение размера пенсии к прожиточному минимуму упадет.