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Топилин: Пенсия к 2024 году достигнет двух прожиточных минимумов
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Топилин: Пенсия к 2024 году достигнет двух прожиточных минимумов 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Амител
Глава Минтруда Максим Топилин на заседании профильного комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов представил проект пенсионных изменений. В частности, он рассказал о соотношении пенсии и прожиточного минимума в следствие реализации предложений.
Министр привел депутатам аргументы в пользу того, что постепенное увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет позволит привлечь в бюджет дополнительные средства, которые пойдут на повышение размера выплат. Если сейчас средняя пенсия равна 14 400 рублей, то в 2019 году она составит 15 400 рублей, а к 2024 году ее размер дойдет до 20 тысяч рублей (два прожиточных минимума).
Если же ничего не менять, то ресурсы на финансирование пенсий через несколько лет будут исчерпаны, и соотношение размера пенсии к прожиточному минимуму упадет.
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