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В Красноярском на ремонт закрывается роддом №5
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В Красноярском на ремонт закрывается роддом №5 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске почти на месяц закроют родильный дом №5. С 16 июля по 10 августа там будут проводить текущий ремонт и плановую дезинфекцию.
Как сообщают в краевом министерстве здравоохранения, в здание запланирован ремонт, утепление и частичная замена окон, замена душевых, установление лифтов, очистка вентиляционных систем. В связи с закрытием роддома пациентки будут направляться в другие учреждения. Напомним, если нет осложнений и отклонений во время беременности, женщина может воспользоваться правом выбора учреждения.
График планового закрытия родильных домов:
КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 5» с 16.07. по 10.08., КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства» с 13.08. по 31.08. КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 2» с 03.09. по 03.10, КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 4» с 05.10. по 05.11.
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