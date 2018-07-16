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Лекция «Особенности общения со взрослыми детьми» состоится в районе Якиманка
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Лекция «Особенности общения со взрослыми детьми» состоится в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Лекция для всех желающих состоится 19 июля в филиале «Якиманка» Территориального центра социального обслуживания «Таганский». На встрече обсудят тему «Особенности общения со взрослыми детьми».
— Мероприятие проведет психолог. Она расскажет о том, как правильно взаимодействовать с людьми пожилого возраста. Ведь они — взрослые дети, а мы не всегда можем наладить с ними контакт, — сообщила Лариса Чорная, сотрудник Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО.
Она добавила, что мероприятие ориентировано на взрослых людей, которые не являются постоянными посетителями учреждения. Однако пенсионеры тоже смогут присоединиться к лекции.
Занятие, посвященное психологии общения, начнется в 12:00 по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 9. Вход свободный.
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