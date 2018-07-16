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Предприятие выплатило своим работникам долги по зарплате
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Предприятие выплатило своим работникам долги по зарплате 

САРАТОВ24 30 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Предприятие «Нефтесклад №1», расположенное в Советском районе, выплатило своим сотрудникам долг по зарплате в размере 1,4 миллиона рублей. Об этом сегодня сообщает региональная прокуратура.
Организация объявила себя банкротом и 37 работников остались без зарплаты. В целях защиты трудовых прав работников в ситуацию вмешалась районная прокуратура. В отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении. Постановление направили для рассмотрения в Арбитражный суд Саратовской области.
Этих мер оказалось достаточно. Был разработан и утверждён график погашения задолженности. На данный момент все работники получили свою заработную плату.
Напомним, ранее в Саратове за невыплату зарплаты оштрафовали директора одного кафе.
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