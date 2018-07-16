Проверка технических помещений состоялась в Мещанском районе

На территории Мещанского района 15 июля проверили технические помещения.

Мониторинг прошел в два этапа — утром и вечером.

— В целях безопасности наши сотрудники и специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» организовали рейд, в ходе которого осмотрели технические помещения, чердаки, подвалы, проверили, есть ли там сорванные замки, их повреждения, — сообщили в управе.

Там добавили, что специалисты не обнаружили никаких нарушений.

Добавим, что проверки отселенных домов проводят в рамках обеспечения антитеррористической защищенности населения. Рейды организуют на регулярной основе.