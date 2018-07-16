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Нарушений правил безопасности не выявили в Красносельском районе во время проведения мундиаля
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Нарушений правил безопасности не выявили в Красносельском районе во время проведения мундиаля 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» за период проведения Чемпионата мира по футболу-2018, который завершился 15 июля, не выявили в Красносельском районе ни одного нарушения правил безопасности.
— Специалисты неоднократно инспектировали все находящиеся под нашим контролем жилые дома на предмет вскрытия дверей в подсобные помещения. Кроме этого, мы проверяли, есть ли в подъездах нежелательные лица или предметы. Перед чемпионатом были посмотрели все хостелы района, с жильцами устраивали разъяснительные беседы, — рассказал Михаил Сазонов, заместитель директора управляющей организации по безопасности.
Он отметил, что одного из их сотрудников во время проведения матчей мундиаля привлекли к работе на контрольно-пропускных пунктах в Олимпийском комплексе «Лужники» в качестве ответственного за проверку документов.
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