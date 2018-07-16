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Портрет Путина купили за рекордную сумму накануне саммита в Хельсинки
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Портрет Путина купили за рекордную сумму накануне саммита в Хельсинки 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
В преддверии исторической встречи лидеров России и США нашелся состоятельный покупатель для картины Дэвида Датуны. Стилизованный портрет президента России Владимира Путина ушел с молотка за 400 тысяч евро, что на порядок выше чем предыдущие творения американца грузинского происхождения. Как сообщает РИА Новости, предыдущее полотно под названием «Путин Мона Лиза» продали за 240 тысяч евро семь лет назад.
По словам самого художника, на работу его вдохновил майский визит в Петербург. Во время ПМЭФ он повсеместно чувствовал присутствие Путина и попытался передать свое впечатление на холсте. В итоге картиной «Всевидящий В.» заинтересовался российский ценитель, который поместил оригинальный портрет в свою коллекцию.
Ранее Пятый канал сообщал о том, как игроки сборной Франции окатили Путина шампанским.
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