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Можжевельник виргинский появится в Пресненском районе
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Можжевельник виргинский появится в Пресненском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Пресненском районе высадят саженцы можжевельника виргинского. Об этом 16 июля рассказала ведущий инженер отдела благоустройства Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Ирина Савченко.
По ее словам, растения появятся по адресам: улица Климашкина, дом 21; Большой Тишинский переулок, дом 37.
— Можжевельник виргинский источает запах, напоминающий хвойный, благодаря чему воздух станет чище, — рассказала Ирина Савченко.
Отметим, что решение о дополнительном озеленении связано с тем, что из-за февральских морозов часть деревьев в районе погибла. Саженцы можжевельника виргинского планируют высадить осенью 2018 года.
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