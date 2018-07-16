Можжевельник виргинский появится в Пресненском районе

В Пресненском районе высадят саженцы можжевельника виргинского. Об этом 16 июля рассказала ведущий инженер отдела благоустройства Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Ирина Савченко

По ее словам, растения появятся по адресам: улица Климашкина, дом 21; Большой Тишинский переулок, дом 37.

— Можжевельник виргинский источает запах, напоминающий хвойный, благодаря чему воздух станет чище, — рассказала Ирина Савченко.

Отметим, что решение о дополнительном озеленении связано с тем, что из-за февральских морозов часть деревьев в районе погибла. Саженцы можжевельника виргинского планируют высадить осенью 2018 года.