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Казанцев просят не купаться на озере Комсомольское
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Казанцев просят не купаться на озере Комсомольское 

Казанский Портал 2 часа назад
Роспотребнадзор РТ проверил казанские пляжи. К одному из них есть претензии.
Вода на озере Комсомольское в Дербышках не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Роспотребнадзор не советует здесь купаться и просит установить запрещающие знаки.
Недавно МЧС РТ опубликовало список безопасных пляжей. В него попали только места отдыха со спасателями и медиками. Качество воды, видимо, не учитывалось.
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