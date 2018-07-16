Казанцев просят не купаться на озере Комсомольское

Роспотребнадзор РТ проверил казанские пляжи. К одному из них есть претензии.

Вода на озере Комсомольское в Дербышках не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Роспотребнадзор не советует здесь купаться и просит установить запрещающие знаки.

Недавно МЧС РТ опубликовало список безопасных пляжей. В него попали только места отдыха со спасателями и медиками. Качество воды, видимо, не учитывалось.

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