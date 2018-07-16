Рейд по квартирам Пресненского района организовали сотрудники «Жилищника»

Сотрудники отдела безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Пресненского района 13 июля провели рейд по квартирам, в результате чего обнаружили незаконный хостел.

— Нарушение нашли по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 24, строение 1. Ранее на хозяев хостела уже подавали иск в суд за несанкционированную организацию гостиницы, но им удалось доказать, что свою коммерческую деятельность они прекратили. После проверки 13 июля мы выяснили, что это не так, и подали все необходимые документы в прокуратуру , — рассказал заместитель директора по безопасности ГБУ «Жилищник» Алексей Лобов

Он добавил, что недавно прошла проверка отселенного фонда района. Все обнаруженные нарушения были сразу устранены.