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Рейд по квартирам Пресненского района организовали сотрудники «Жилищника»
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Рейд по квартирам Пресненского района организовали сотрудники «Жилищника» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники отдела безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Пресненского района 13 июля провели рейд по квартирам, в результате чего обнаружили незаконный хостел.
— Нарушение нашли по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 24, строение 1. Ранее на хозяев хостела уже подавали иск в суд за несанкционированную организацию гостиницы, но им удалось доказать, что свою коммерческую деятельность они прекратили. После проверки 13 июля мы выяснили, что это не так, и подали все необходимые документы в прокуратуру, — рассказал заместитель директора по безопасности ГБУ «Жилищник» Алексей Лобов.
Он добавил, что недавно прошла проверка отселенного фонда района. Все обнаруженные нарушения были сразу устранены.
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