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Эксперт: очередные увольнения в Крыму — жест отчаяния Аксенова
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Эксперт: очередные увольнения в Крыму — жест отчаяния Аксенова 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В результате проверок в ГПУ «Крымгазсети» были уволены глава предприятия Олег Бегинин и главы региональных управлений в Бахчисарае, Евпатории и Ялте. Об этом сообщил на своей странице глава Республики Крым.
«В течение месяца был проведен ряд проверок в районных управлениях эксплуатации газового хозяйства. В результате них были выявлены недобросовестные руководители управлений, которые, пользуясь своим положением, создали аффилированные профильные структуры. Итог: уволены первый заместитель директора «Крымгазсетей» господин Бегинин, а также начальника Евпаторийского, Бахчисарайского и Ялтинского управлений», — сказал Аксенов.
По его словам также были закрыты 19 незаконных точек по заправке баллонов сжиженным газом. Частные лица без соответствующих разрешительных документов занимались реализацией природного газа. В следствии проеденных оперативных мероприятия за месяц продажи природного газа поднялись с 76 тонн до 370.
Однако, очередная серия громких увольнений не впечатлила крымских общественников.
«Я считаю, что это очередной политический ход в попытке имитации бурной деятельности. Нужно же показать, что идет борьба с коррупцией. Особенно на фоне информации о возможной отставке Аксенова. Отдельно порадовал повод для кадровой чистки — родственники директора ялтинского Управления создали предприятия и зарабатывали деньги. Родственники, родственники. Помните я Аксенову задавал вопрос о родственниках? Он тогда воспринял это на свой счет, а я говорил о всей системе власти в Крыму. Все очень просто: когда глава пристраивает своих родственников в различные органы власти, то закономерно это распространится и на других. Каждый служащий начинает рассуждать, мол, Аксенову можно, почему мне нельзя, а в праве ли он меня за это осуждать.» — прокомментировал Александр Юрьев слова главы республики.
Напомним, министр топлива и энергетики Вадим Белика заявил, что в результате проведения ремонтных работ с 18 до 19 июля в Бахчисарае будут отключены от газоснабжения дома по улицам Мира, Советская, Гагарина, Макаренко, Фрунзе, Лермонтова, Ломоносова, Белоусова, Чапаева и в переулке Музыкальном.
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