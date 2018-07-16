Эксперт: очередные увольнения в Крыму — жест отчаяния Аксенова

В результате проверок в ГПУ «Крымгазсети» были уволены глава предприятия Олег Бегинин и главы региональных управлений в Бахчисарае, Евпатории и Ялте. Об этом сообщил на своей странице глава Республики Крым

«В течение месяца был проведен ряд проверок в районных управлениях эксплуатации газового хозяйства. В результате них были выявлены недобросовестные руководители управлений, которые, пользуясь своим положением, создали аффилированные профильные структуры. Итог: уволены первый заместитель директора «Крымгазсетей» господин Бегинин, а также начальника Евпаторийского, Бахчисарайского и Ялтинского управлений», — сказал Аксенов.

По его словам также были закрыты 19 незаконных точек по заправке баллонов сжиженным газом. Частные лица без соответствующих разрешительных документов занимались реализацией природного газа. В следствии проеденных оперативных мероприятия за месяц продажи природного газа поднялись с 76 тонн до 370.

Однако, очередная серия громких увольнений не впечатлила крымских общественников.

«Я считаю, что это очередной политический ход в попытке имитации бурной деятельности. Нужно же показать, что идет борьба с коррупцией. Особенно на фоне информации о возможной отставке Аксенова. Отдельно порадовал повод для кадровой чистки — родственники директора ялтинского Управления создали предприятия и зарабатывали деньги. Родственники, родственники. Помните я Аксенову задавал вопрос о родственниках? Он тогда воспринял это на свой счет, а я говорил о всей системе власти в Крыму. Все очень просто: когда глава пристраивает своих родственников в различные органы власти, то закономерно это распространится и на других. Каждый служащий начинает рассуждать, мол, Аксенову можно, почему мне нельзя, а в праве ли он меня за это осуждать.» — прокомментировал Александр Юрьев слова главы республики.