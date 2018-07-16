20 единиц техники ликвидируют последствия ливня в Комарово в Волгограде

Более 20 единиц техники компании-застройщика ликвидируют последствия сильного дождя в микрорайоне Комарово в Волгограде — произошел частичный размыв грунта в районе строительства дороги.

«Рабочие произвели отсыпку грунта с уплотнением, а также обваловку участка дороги, которая будет препятствовать протеканию воды, — рассказал представитель компании Вадим Баронин. — Далее запланировано укрепление откоса. В итоге даже сильные осадки не должны оказать существенного влияния на законченный объект строительства».

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас специалисты используют самосвалы и погрузчики и другую технику. В настоящее время движение транспорта на участке восстановлено с частичным сужением дороги, на откосе продолжаются укрепительные работы, которые завершатся в течение нескольких дней.

Напомним, в микрорайоне строят дорогу, которая обеспечит удобный выезд из него. Проект строительства разработан с учетом рельефа территории и предусматривает водоотведение даже с учетом аномальных осадков. На участке дороги, где произошел инцидент, будут приняты дополнительные меры по водоотведению.