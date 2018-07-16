Улицы Москвы во время ЧМ по футболу ежедневно мыли шампунем

Коммунальные службы Москвы каждый день мыли улицы специальными моющими средствами в дни чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков

«Было достаточное количество урн, коммунальщики не позволяли образовываться навалам мусора, работала уникальная техника, и когда гости заканчивали праздничное пребывание на улицах, с трех до шести часов утра работали коммунальщики, мы применяли моющие средства и шампуни ежедневно», — сказал Бирюков.

Он добавил, что в Москве было задействовано десятки тысяч единиц коммунальной техники. Кроме того, в городе установили большое количество урн.