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Улицы Москвы во время ЧМ по футболу ежедневно мыли шампунем
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Улицы Москвы во время ЧМ по футболу ежедневно мыли шампунем 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Коммунальные службы Москвы каждый день мыли улицы специальными моющими средствами в дни чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.
«Было достаточное количество урн, коммунальщики не позволяли образовываться навалам мусора, работала уникальная техника, и когда гости заканчивали праздничное пребывание на улицах, с трех до шести часов утра работали коммунальщики, мы применяли моющие средства и шампуни ежедневно», — сказал Бирюков.
Он добавил, что в Москве было задействовано десятки тысяч единиц коммунальной техники. Кроме того, в городе установили большое количество урн.
Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.
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