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Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам
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Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Центральные улицы убирали ночью, с 3 до 6 утра, с применением специальных шампуней. Дополнительную технику не привлекали, но коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы, отметил чиновник.
Потребовалось привлечь и дополнительные людские ресурсы — в дни чемпионата чистоту в Москве поддерживали около 100 тысяч коммунальщиков.
Бирюков также сообщил, что большого ущерба инфраструктуре болельщики не причинили, и никаких лишних затрат «иностранные гости не принесли». Наоборот — столица получила прибыль, а гости смогли оценить Москву как современный город.
Не пострадала и Никольская улица, превратившаяся во время ЧМ в стихийную фан-зону, хотя некоторые туристы хотели забрать с собой детали инсталляции «Звездное небо».
"Там ведь висят светодиодные лампочки, и некоторые гости столицы, вставая друг другу на плечи, снимали эти украшения и забирали с собой. Службы коммунального хозяйства тут же приводили это все в рабочее состояние, поправляли и ставили все на место", — рассказал Бирюков.
Он пояснил, что таким образом городские службы хотели дать возможность всем туристам веселиться и отдыхать во время проведения чемпионата, передает РИА Новости.
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