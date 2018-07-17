Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

Центральные улицы убирали ночью, с 3 до 6 утра, с применением специальных шампуней. Дополнительную технику не привлекали, но коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы, отметил чиновник.

Потребовалось привлечь и дополнительные людские ресурсы — в дни чемпионата чистоту в Москве поддерживали около 100 тысяч коммунальщиков.

Бирюков также сообщил, что большого ущерба инфраструктуре болельщики не причинили, и никаких лишних затрат «иностранные гости не принесли». Наоборот — столица получила прибыль, а гости смогли оценить Москву как современный город.

Не пострадала и Никольская улица, превратившаяся во время ЧМ в стихийную фан-зону, хотя некоторые туристы хотели забрать с собой детали инсталляции «Звездное небо».

"Там ведь висят светодиодные лампочки, и некоторые гости столицы, вставая друг другу на плечи, снимали эти украшения и забирали с собой. Службы коммунального хозяйства тут же приводили это все в рабочее состояние, поправляли и ставили все на место", — рассказал Бирюков.