20 лет без ребрендинга: как PINKMAN обновило одного из стареи?ших застрои?щиков страны

Михаил Розов

Группа компании? «МИЦ» 20 лет работает на рынке недвижимости и за это время ни разу не проводила ребрендинг. Продвижение имиджа девелопера, предоставляющего своим клиентам современные продукты, в условиях жесткои? конкуренции на рынке недвижимости особенно актуально для строительнои? компании. В связи с этим девелопер обратился к агентству PINKMAN, которое и разработало новыи? уникальныи? образ МИЦ-застрои?щика. О процессе реализации фирменной концепции девелопера рассказал Михаил Розов, основатель агентства PINKMAN, дизайн-директор.

Решение

На презентации в первую очередь клиенту были продемонстрированы кейсы конкурентов, а также других фирм, которые уже прошли стадию из «грязного» дизайна в чистый.

Таким образом, сразу удалось задать отправную точку концепции — тренд на минимализм.

Базовым слоганом бренда стал — «МИЦ строит». Контекст настоящего времени в слогане не провоцирует, не задает вопрос, а утверждает — «Компания строит и точка». К фразе можно добавить любое продолжение, несущее рациональныи? или эмоциональныи? оттенок — надежно, в нужном раи?оне, безопасно для детеи?

и т. д.

Логотип

Утвердительная форма призвана укрепить в сознании потребителя четкое понимание, что МИЦ — современныи? надежныи? девелопер.

Точка — важная часть нового логотипа застрои?щика. В целом, это скорее маркер компании и отдельныи? смысл. Точка всегда стоит в одном и том же месте и передвигается, только когда к базовому слогану «МИЦ строит» добавляется название жилого комплекса.

Однако, первая реакция девелопера на новый логотип была примерно такая: «Зачем вы взяли наш лого, который служил нам 20 лет и превратили в какой-то кружок?».

Чем этот кружок классный удалось легко напомнить, но заказчик попросил не «убивать» старый лого и встроить его в айдентику компании. Мы решили обновить его и использовать как «артефакт».

Артефакт

Его освежили — сделали современным, но сохранили основу. Теперь это не логотип, но органичная часть аи?дентики — акцент с самого изображения смещен на общую стилистику застрои?щика. Знак легко подсознательно считывается в визуальных элементах компании — будь то фирменная красная точка или аи?дентика каждого нового жилого комплекса МИЦ. Так наследие не было утрачено.

В своем новом проявлении эмблема также обеспечивает коммуникацию между сотрудниками МИЦ. Строительные подразделения компании используют символ как фирменную подпись бренда, своеобразное «тавро» для каждого нового объекта. Также это решение для брендирования внутреннеи? продукции: на печати, монетах и наградах для персонала.

Единое визуальное решение

Красная плашка — узнаваемыи? и простои? ход, которыи? объединяет в себе решения для разных проектов девелопера. Ее? удобно встраивать на любые носители — от digital-площадокк до печатнои? продукции.

Продукты МИЦ Идея новои? продуктовои? концепции состоит в том, что покупателя ждет тот комфорт, о котором он мечтал. Доступно и именно так, как захочет клиент — отсюда родилось название «Все по-твоему». Также оно служит слоганом, дополняющим основную идею.

Все продукты в тексте визуально выделяются синим с подчеркиванием, что позволяет без труда идентифицировать их среди конкурентов на любых рекламных носителях.

Жилые комплексы МИЦ Отдельно была разработана стратегия позиционирования и единые принципы оформления рекламнои? коммуникации для жилых комплексов. Основное решение — яркая плашка в цвет комплекса, на которои? находится вся информация о проекте и слоган.

Так была реализована фирменная концепция девелопера, где каждая деталь работает на простую идентификацию бренда. Минимализм и цвета, в которых исполнена аи?дентика — фирменная «точка», плашки, логотип, артефакт — все? это складывается в один общии? образ МИЦ-застрои?щика. Где бы клиент не столкнулся с брендом, он легко его узнает.