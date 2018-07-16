Ещё
Саратовская область приблизилась к Чечне и Тыве по финансовой зависимости от Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовская область приблизилась к Чечне и Тыве по финансовой зависимости от Москвы 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Правительство России утвердило уровни софинансирования из федерального бюджета расходов на регионы в 2019 году, сообщили РИА новости. Как и ранее, больше всего «чужих» денег (95%) будет получать Северный Кавказ как самый депрессивный, ничего не производящий и не платящий налоги анклав — Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия. Плюс такая же Тыва, депрессивный, несамодостаточный Крым и ряд других регионов.
Доля федеральных расходов в бюджете Саратовской области приблизится к 89%. Чуть меньше в Волгоградской области — 86%, а в Самарской области всего 65%. Меньше всего софинансирование достанется Москве (5%) и Ямало-Ненецкому АО (14%).
САРАТОВ24: последние новости
Елена Налимова: Пенсионная реформа будет работать только после ликвидации теневого бизнеса За неделю велосипедные паспорта получили более двух тысяч жителей Саратова Илья Леонтьев: Прощайте, рогатые!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым146
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина256
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы9
Крым парализовало224
Франция закрывает торгпредство в России58
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение