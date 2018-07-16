Саратовская область приблизилась к Чечне и Тыве по финансовой зависимости от Москвы 

Правительство России утвердило уровни софинансирования из федерального бюджета расходов на регионы в 2019 году, сообщили РИА новости. Как и ранее, больше всего «чужих» денег (95%) будет получать Северный Кавказ как самый депрессивный, ничего не производящий и не платящий налоги анклав — Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия. Плюс такая же Тыва, депрессивный, несамодостаточный Крым и ряд других регионов.
Доля федеральных расходов в бюджете Саратовской области приблизится к 89%. Чуть меньше в Волгоградской области — 86%, а в Самарской области всего 65%. Меньше всего софинансирование достанется Москве (5%) и Ямало-Ненецкому АО (14%).