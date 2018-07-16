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Российские учёные научатся связывать блокчейн-сети
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Российские учёные научатся связывать блокчейн-сети 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Отечественные IT-специалисты представили ряд проектов, которые позволят связать блокчейн-сети и наладить их взаимодействие с соцсетями, сообщает «Русская планета».
Предполагается, что для этих целей эксперты создадут специальное приложение, которое свяжет блокчейн для эффективного обмена данными между сетями. Разработка будет децентрализованной. Эксперты считают, что новое приложение поможет оперативнее искать подходящих на должности сотрудников.
В частности, сети смогут анализировать пользователей по их профилям в социальных сетях, акцентируя внимание на конкретных характеристиках кандидата — к примеру, на его способности хорошо работать в ночное время. Также приложение может помочь пользователям подобрать дистанционные курсы обучения в зависимости от профиля.
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