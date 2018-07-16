Косино-ухтомцам предлагают оценить работу районного МФЦ

На портале «Активный гражданин» продолжается голосование по оценке центра государственных услуг «Мои документы». МФЦ района Косино-Ухтомский также принимает участие в голосовании, жители могут дать свою оценку центру госуслуг.

Москвичи могут воспользоваться услугами МФЦ, расположенного рядом с домом или работой. Московская сеть центров «Мои документы» представлена 128 офисами. Здесь можно оформить самые разные документы, согласовать перепланировку и многое другое.

Косино-ухтомцы хорошо знают районный Центр госуслуг «Мои документы» — он расположен на Большой Косинской, д. 16, корп. 1.

На портале «Активный гражданин» предлагает пользователям оценить работу Центра по нескольким пунктам по шкале от одного до десяти. Голосующие смогут дать оценку времени ожидания в очереди, скорости работы персонала, их доброжелательности и внимательному отношению к клиенту, качеству обслуживания, уровню комфорта и удобства офиса.