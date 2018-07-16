Ещё
Косино-ухтомцам предлагают оценить работу районного МФЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косино-ухтомцам предлагают оценить работу районного МФЦ 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
На портале «Активный гражданин» продолжается голосование по оценке центра государственных услуг «Мои документы». МФЦ района Косино-Ухтомский также принимает участие в голосовании, жители могут дать свою оценку центру госуслуг.
Москвичи могут воспользоваться услугами МФЦ, расположенного рядом с домом или работой. Московская сеть центров «Мои документы» представлена 128 офисами. Здесь можно оформить самые разные документы, согласовать перепланировку и многое другое.
Косино-ухтомцы хорошо знают районный Центр госуслуг «Мои документы» — он расположен на Большой Косинской, д. 16, корп. 1.
На портале «Активный гражданин» предлагает пользователям оценить работу Центра по нескольким пунктам по шкале от одного до десяти. Голосующие смогут дать оценку времени ожидания в очереди, скорости работы персонала, их доброжелательности и внимательному отношению к клиенту, качеству обслуживания, уровню комфорта и удобства офиса.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Исторические беседы и политические дискуссии пройдут в Измайлове Много интересных фактов о бабочках узнают гости библиотеки на Лухмановской Детский сад в Старом Косине примет первых воспитанников в конце 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым146
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина256
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы9
Крым парализовало224
Франция закрывает торгпредство в России58
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение